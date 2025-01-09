В Приморье спасатели бензопилой вырезали тело вмёрзшего в лёд рыбака с «воротником»на шее

Во Владивостоке спасателям пришлось бензопилой выпиливать тело рыбака, вмёрзшего в лёд. Видео появилось в телеграм-канале «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».

Приморские спасатели вырезали бензопилой тело рыбака, вмёрзшего в лёд. Видео © Telegram / «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия»

Предположительно, любитель зимней рыбалки провалился под лёд. Достать тело мужчины с первого раза не удалось, так как он вмёрз в ледяной покров водоёма. Сотрудникам МЧС пришлось выпиливать его. Вокруг шеи погибшего при извлечении был настоящий «воротник» из льда.