За последние сутки потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении составили до 190 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны на брифинге в четверг.

В ходе боевых действий были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери, превышающие 50 310 военнослужащих. По данным российского военного ведомства, было уничтожено 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня (включая 13 HIMARS и шесть MLRS производства США), 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, и много другое.