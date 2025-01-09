Мэр города Белькастро в южной Италии запретил жителям болеть
Жителям небольшого города Белькастро в южном итальянском регионе Калабрия запретили болеть. Соответствующий указ издал градоначальник Антония Торкья, на ситуацию обратило внимание местное издание catanzaroinforma.
В распоряжении мэра говорится, что жители должны «избегать заражения любыми заболеваниями, требующими оказания помощи, особенно экстренной». Своим решением Торкья хотел привлечь внимание к дефициту ресурсов в области охраны здоровья и добавил, что к его указу нужно относиться «с некоторой долей иронии».
Население Белькастро составляет порядка 1300 душ, около половины из них — пожилые люди. В городе есть медицинский центр, но он часто бывает закрытым, а дежурные врачи не работают по выходным, праздникам, а также у них нет ночных смен в рабочие дни. Ближайший пункт, где могут оказать неотложную медицинскую помощь, расположен от города в 45 километрах.
«Это не просто провокация, указ — это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации», — объяснил Торкья.
Кстати, о запретах, ранее в Госдуме РФ предложили запретить сериалы с активной пропагандой насилия. В первую очередь это касается японских и корейских произведений, которые часто изобилуют жестокими сценами, как например, недавно вышедший второй сезон сериала «Игра в кальмара».
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