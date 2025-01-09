Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 12:38

Мэр города Белькастро в южной Италии запретил жителям болеть

Жителям небольшого города Белькастро в южном итальянском регионе Калабрия запретили болеть. Соответствующий указ издал градоначальник Антония Торкья, на ситуацию обратило внимание местное издание catanzaroinforma.

В распоряжении мэра говорится, что жители должны «избегать заражения любыми заболеваниями, требующими оказания помощи, особенно экстренной». Своим решением Торкья хотел привлечь внимание к дефициту ресурсов в области охраны здоровья и добавил, что к его указу нужно относиться «с некоторой долей иронии».

Население Белькастро составляет порядка 1300 душ, около половины из них — пожилые люди. В городе есть медицинский центр, но он часто бывает закрытым, а дежурные врачи не работают по выходным, праздникам, а также у них нет ночных смен в рабочие дни. Ближайший пункт, где могут оказать неотложную медицинскую помощь, расположен от города в 45 километрах.

«Это не просто провокация, указ — это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации»,объяснил Торкья.

Палестина запретила вещание катарского телеканала из-за «провокационных репортажей»
Палестина запретила вещание катарского телеканала из-за «провокационных репортажей»

Кстати, о запретах, ранее в Госдуме РФ предложили запретить сериалы с активной пропагандой насилия. В первую очередь это касается японских и корейских произведений, которые часто изобилуют жестокими сценами, как например, недавно вышедший второй сезон сериала «Игра в кальмара».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Юрий Лысенко
  • Новости
  • В мире
  • Италия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar