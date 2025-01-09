Песков заявил, что в Кремле не слышали слов Карасёва в адрес Алиева
В Кремле не в курсе высказываний политолога Владимира Карасева, касающихся президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что внешняя политика России определяется президентом и осуществляется Министерством иностранных дел. На это, по словам представителя Кремля, и следует ориентироваться.
«Честно говоря, мы не знаем, о каких именно словах идет речь. Мы не слышали и не видели этих высказываний», — добавил Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Карасёв якобы использовал ненормативную лексику в адрес Алиева в связи с его комментариями о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, произошедшем в конце декабря на западе Казахстана. Карасёв счел, что Алиев не имеет права обращаться к российским властям в обвинительном тоне.
Life.ru