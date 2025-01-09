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Регион
9 января, 12:12

Медведев: Пашинян после слов Алиева может вспомнить о членстве в ОДКБ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил возможности того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может вспомнить о членстве своей страны в ОДКБ после резких заявлений, сделанных лидером Азербайджана.

В беседе с РИА «Новости» российский политик указал на возможность того, что, учитывая стремление армянских руководителей сблизиться с Евросоюзом, они могут обратиться напрямую в ЕС, который, по его словам, охотно поддерживает своих кандидатов деньгами и оружием, ссылаясь на успешный опыт взаимодействия с Украиной.

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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал Армению как источник угрозы для Южного Кавказа и заявил, что «независимое армянское государство фактически является фашистским». В ответ на это Пашинян заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивные высказывания.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov, Alexandros Michailidis

Марина Фещенко
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