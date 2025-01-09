4,5 триллиона выделят на нацпроект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
4,5 триллиона рублей выделят до 2030 года на новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании с правительством, которое проводит президент России Владимир Путин.
Файзулин доложил о развитии проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Общий объём финансирования из всех источников, Владимир Владимирович 4,5 триллиона», — сказал Файзуллин.
Путин отметил, что одним из самых важных аспектов проекта является модернизация объектов питьевого водоснабжения. По его словам, этот вопрос в некоторых регионах России стоит особенно остро.
Напомним, 9 января Путин проводит первое в 2025 году рабочее совещание с правительством. Основным вопросом заседания стало начало новых национальных проектов. В качестве докладчиков также выступят вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Life.ru