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9 января, 13:57

Попытка сделать селфи в горах Узбекистана закончилась гибелью двух туристов

В Узбекистане двое мужчин погибли в горах, один из них хотел сделать селфи

Попытка сделать селфи на перевале Камчик в горах Узбекистана закончилась гибелью двух человек. Мужчины (оба 1993 года рождения) провалились под снег.

Один из туристов хотел сделать красивое фото, в результате чего упал в снег. Он не смог выбраться из-под снежной массы, тогда на помощь пришёл товарищ. Однако спасти первого — как и спастись самому — ему не удалось. Тела обоих нашли под снегом, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры страны Хаёт Шамсутдинов.

По предварительной информации, группа гуляла по снежному склону, предназначенному для проезда спецтехники. Точные причины гибели мужчин предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.

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Ранее стало известно, что один из самых богатых предпринимателей в Испании погиб, свалившись в ущелье в горах Каталонии. Трагедия произошла на глазах у семьи мужчины.

Обложка ©

Unsplash / Sodikjon Akhmedov

Ольга Сливченко
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