Попытка сделать селфи в горах Узбекистана закончилась гибелью двух туристов

Попытка сделать селфи на перевале Камчик в горах Узбекистана закончилась гибелью двух человек. Мужчины (оба 1993 года рождения) провалились под снег.

Один из туристов хотел сделать красивое фото, в результате чего упал в снег. Он не смог выбраться из-под снежной массы, тогда на помощь пришёл товарищ. Однако спасти первого — как и спастись самому — ему не удалось. Тела обоих нашли под снегом, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры страны Хаёт Шамсутдинов.

По предварительной информации, группа гуляла по снежному склону, предназначенному для проезда спецтехники. Точные причины гибели мужчин предстоит установить судебно-медицинской экспертизе.