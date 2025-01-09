В Сочи туристы слопали за праздники полмиллиона порций шашлыка и почти 100 тонн мандаринов

За период новогодних и рождественских праздников туристы в Сочи съели более 500 тысяч порций шашлыка и почти 30 тысяч раз заказывали хачапури. Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, всего популярный город-курорт принял 496 тысяч туристов.

По его словам, в зимние праздники в Сочи отдавали предпочтение кавказской кухне: было съедено 562 тысячи порций шашлыка, 29 тысяч хачапури. Также туристы не забывали про фрукты, среди которых самыми популярными стал символ Нового года — мандарины. Их было съедено 99 тонн.

Из напитков гости курорта предпочитали глинтвейн (выпито 161 тысяча порций), чай (314 тысяч порций) и игристое вино (больше 201 тысячи бутылок).

«Каждый третий гость посетил горный кластер. Популярности нашего курорта среди любителей активного отдыха на горнолыжных склонах способствовала снежная погода, и солнечная — на побережье», — подчеркнул Прошунин.