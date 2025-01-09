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9 января, 14:16

В Германии политику зарядили в лицо тортом из пены для бритья

В лицо экс-министра финансов Германии Линднера бросили муляж торта

Экс-министру финансов Германии и главе Свободной демократической партии (СвДП) Кристиану Линднеру бросили в лицо муляж торта во время предвыборного мероприятия в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания). Видеозаписью инцидента поделился на своей станице в соцсети Х сам политик.

Видео © Х/ Christian Lindner

По словам Линднера, он отнёсся к произошедшему с юмором. На кадрах видно, что почти сразу после получения «заряда» в лицо он невозмутимо продолжил свою речь.

«Ничто не в силах остановить мою приверженности экономическому переходу», — написал экс-министр, сопроводив запись эмодзи с изображением торта и смеющейся рожицей.

Кстати, муляж торта был изготовлен из пены для бритья, к неудовольствию политика, который попробовал её на вкус, приняв сперва за взбитые сливки.

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Обложка ©

Х/ Christian Lindner

Марина Фещенко
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