В Днепре судят членов ОПГ, которые воровали деньги со счетов погибших бойцов ВСУ

В Днепре пятерых человек — организатора и четырёх сообщников — отдали под суд по обвинению в создании преступной группы, которая присвоила себе более 1,5 миллиона гривен со счетов погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Преступную схему помогал провернуть работник бюро судмедэкспертизы, который похищал SIM-карты и мобильные телефоны погибших с территории морга. После этого другой член группы, обладавший необходимыми техническими навыками, менял пароли и получал доступ к счетам. Аферисты выводили средства из банков наличными, оформляли на погибших кредиты, а также оформляли переводы на свои счета. Сейчас фигурантам предъявлены обвинения в краже, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

К январю 2025 года известно о двадцати жертвах действий преступной группы. Сумма нанесённого ими ощерба составляет свыше 1,5 миллиона гривен (около 3 миллионов 968 тысяч рублей).

Ожидаемо, циничное преступление вызвало возмущение в украинском обществе. В соцсетях граждане требуют справедливости и грозятся линчевать обвиняемых до ближайшего заседания суда. Мать одного обкраденных военнослужащих ВСУ, погибшего в Клещеевке, заявила, что мошенники недостойны даже зваться людьми после того как вывели с карт её сына всё под чистую.

Один из самых важных участников ОПГ — тот самый специалист с IT-навыками — вышел на свободу после внесения залога в 300 тысяч гривен, за что ему стоит поблагодарить своих адвокатов. Впрочем, радость длилась недолго: прокуратура потребовала вернуть ушлого мошенника за решётку или поднять сумму залога. Апелляционный суд уступил разгневанной общественности и вновь заключил подсудимого в СИЗО, а залог увеличил до полутора миллионов гривен.