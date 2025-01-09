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9 января, 14:34

Стало известно, сколько авиапассажиров встретили Новый год в небе над Россией

Старовойт: 6 тысяч пассажиров и 112 пилотов встретили 2025 год в небе над Россией

Новый год в небе встретили 6 тысяч пассажиров и 112 пилотов. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Старовойт на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства в четверг, 9 января.

«В ночь с 31 декабря на 1 января на борту российских авиакомпаний находились около 6 тысяч человек. В это время в воздухе одновременно находились 56 самолетов, за которыми следили 112 пилотов», – добавил он.

Старовойт отметил, что для обеспечения управления воздушным движением в новогоднюю смену вышли на работу примерно 1200 диспетчеров.

Тест: Выберите, как вы встретили Новый год, а мы расскажем, чего ожидать в следующие 365 дней
Тест: Выберите, как вы встретили Новый год, а мы расскажем, чего ожидать в следующие 365 дней

Напомним, что с Нового года в России изменили правила перевозки животных в поездах. Теперь пассажиру необязательно выкупать всё купе повышенной комфортности из-за питомца. Помимо этого, с января пассажирам разрешили брать с собой сразу несколько животных, если выкуплено всё купе.

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Midjourney / Life.ru

Марина Фещенко
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