Тест: Выберите, как вы встретили Новый год, а мы расскажем, чего ожидать в следующие 365 дней
Старая и знакомая всем поговорка «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь» заиграла новыми красками. Узнайте, что вам принесёт 2025-й!
Пока одни встречают Новый год в шумной атмосфере клуба среди незнакомцев, другие уезжают за сотни километров от цивилизации ради тёплого семейного ужина и полной тишины. В какой бы атмосфере вы ни встречали праздник, главное — не забыть загадать желание и построить планы на ближайший период. Но даже такие вещи, как окружение и место, могут сыграть большую роль в исполнении мечты. Выберите, как вы встретили год Зелёной Деревянной Змеи, и узнайте, чего ожидать!
Если думаете, что ваш праздник был самым лучшим и интересным, то, вероятно, вы ничего не знаете о советских застольях! Эти фото из прошлого заставят вас заплакать и погрузиться в ностальгию с головой. Но новогодние традиции языческой Руси не переплюнет никто! Узнайте, как отмечали праздник Солнца и Весны наши предки, прямо сейчас.
«Шедеврум»