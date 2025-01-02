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2 января, 08:00

Тест: Выберите, как вы встретили Новый год, а мы расскажем, чего ожидать в следующие 365 дней

Старая и знакомая всем поговорка «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь» заиграла новыми красками. Узнайте, что вам принесёт 2025-й!

Пока одни встречают Новый год в шумной атмосфере клуба среди незнакомцев, другие уезжают за сотни километров от цивилизации ради тёплого семейного ужина и полной тишины. В какой бы атмосфере вы ни встречали праздник, главное — не забыть загадать желание и построить планы на ближайший период. Но даже такие вещи, как окружение и место, могут сыграть большую роль в исполнении мечты. Выберите, как вы встретили год Зелёной Деревянной Змеи, и узнайте, чего ожидать!

Если думаете, что ваш праздник был самым лучшим и интересным, то, вероятно, вы ничего не знаете о советских застольях! Эти фото из прошлого заставят вас заплакать и погрузиться в ностальгию с головой. Но новогодние традиции языческой Руси не переплюнет никто! Узнайте, как отмечали праздник Солнца и Весны наши предки, прямо сейчас.

Тест: Выберите ёлку и узнайте, какой девиз поможет вам пережить все трудности в 2025 году
Тест: Выберите ёлку и узнайте, какой девиз поможет вам пережить все трудности в 2025 году
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«Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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