Тест: Выберите, как вы встретили Новый год, а мы расскажем, чего ожидать в следующие 365 дней

Пока одни встречают Новый год в шумной атмосфере клуба среди незнакомцев, другие уезжают за сотни километров от цивилизации ради тёплого семейного ужина и полной тишины. В какой бы атмосфере вы ни встречали праздник, главное — не забыть загадать желание и построить планы на ближайший период. Но даже такие вещи, как окружение и место, могут сыграть большую роль в исполнении мечты. Выберите, как вы встретили год Зелёной Деревянной Змеи, и узнайте, чего ожидать!