В чём встречали Новый год в СССР: стильные образы бабушек и мам, которые актуальны до сих пор

Советский Новый год — это особое время, когда в воздухе витали ароматы ёлки, мандаринов и свежевыпеченного пирога. Даже в условиях ограниченного ассортимента в магазинах женщины и мужчины СССР умели выглядеть изысканно. Каждая советская модница тщательно готовилась к торжеству, доставая из шкафа лучшее платье, надевая яркие украшения и создавая элегантные причёски. Эти образы остались в памяти поколений, а многие из них стали настоящими модными символами.

Культовые новогодние образы СССР

Советская мода имела своё неповторимое очарование. Основные праздничные наряды для женщин были вдохновлены кинематографом и западными трендами, адаптированными под местные реалии.

1. Платья-рубашки

Какие платья были модными во времена СССР. Фото © Rutube / Ирония судьбы, или С лёгким паром

Появившись на экране благодаря фильму «Ирония судьбы», платье-рубашка стало неизменным атрибутом новогодних вечеров. Его секрет — в универсальности: простое, но элегантное, оно подчёркивало естественную красоту. Вариации: Крой: прямой силуэт или слегка приталенный, иногда с поясом для акцента на талии.

прямой силуэт или слегка приталенный, иногда с поясом для акцента на талии. Цвета: от спокойных рыжевато-коричневых до ярких и насыщенных.

от спокойных рыжевато-коричневых до ярких и насыщенных. Материал: чаще использовали мягкие ткани, которые не сковывали движения, создавая ощущение уюта.

Многие женщины предпочитали шить такие платья самостоятельно, адаптируя фасон под свою фигуру, что добавляло индивидуальности.

2. Платья силуэта New Look

Платья силуэта New Look в СССР девушки часто надевали на Новый год. Фото © Кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956), режиссёр Эльдар Рязанов, сценарий Борис Ласкин, Владимир Поляков / Kinopoisk

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» представила советским женщинам силуэт, который стал мечтой. Особенности: Верх: узкий, подчёркивающий грудь и талию.

узкий, подчёркивающий грудь и талию. Юбка: пышная, в стиле распустившегося цветка, нередко из нескольких слоёв ткани.

пышная, в стиле распустившегося цветка, нередко из нескольких слоёв ткани. Детали: банты, вышивка, атласные пояса.

Эти платья делали праздник по-настоящему торжественным. Чтобы добиться нужного объёма юбки, под неё надевали несколько подъюбников.

3. Костюмы с юбкой-карандашом: строгость с ноткой женственности

Классические костюмы женщин в СССР: юбка-карандаш и блуза. Фото © Кадр из фильма “Служебный роман”, режиссёр Эльдар Рязанов, сценарий Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kino-teatr

После выхода «Служебного романа» многие женщины решили добавить в праздничный гардероб элементы офисного стиля. Костюмы с юбкой-карандашом, которые подчёркивали бёдра и талию, идеально сочетались с праздничной атмосферой.

Этот образ стал выбором тех, кто хотел выглядеть сдержанно, но эффектно. Юбка: длина миди, облегающий силуэт.

Блузка или жакет: изысканный крой, часто с острыми плечами или акцентом на пуговицах.

Обувь: сапоги до колена на узком каблуке.

4. Кримпленовые платья: яркость и практичность

Что такое кримпленовые платья и как они выглядели в СССР. Фото © Rutube / Киноконцерн «Мосфильм»

Кримплен стал хитом благодаря своим свойствам. Он был удобен в носке и ухаживании, не выгорал и долго сохранял форму. Фасоны: от приталенных платьев до свободных силуэтов с поясом.

Цвета: яркие, насыщенные — алый, изумрудный, сапфировый.

Универсальность: в таком платье можно было и за столом сидеть, и танцевать до утра.

Главные аксессуары модниц СССР

Конечно, никакой образ не мог считаться полноценным или завершённым без аксессуаров. Во времена СССР у женщин был не такой широкий выбор, как сегодня у нас, но и тогда дамы находили интересные элементы, которыми удачно подчёркивали свою красоту на новогодних мероприятиях.

1. Газовые шарфики: акцент на лёгкость

Какими аксессуарами женщины в СССР завершали образ: газовый шарфик. Фото © 100sp.ru

Этот аксессуар был в гардеробе почти каждой женщины. Лёгкие, полупрозрачные ткани насыщенных цветов дополняли образ, делая его нежным и романтичным. Способы ношения: вокруг шеи, на плечах или как декоративный элемент причёски.

Цвета: от пастельных до ярко-красных и насыщенно-зелёных, которые идеально подходили к новогодним нарядам.

2. Батники: элегантность повседневности

Женская мода в СССР. Фото © ТАСС / Владимир Межевич, Владимир Шуба

Батник — это своеобразный гибрид блузки и мужской рубашки. В сочетании с юбкой или брюками он выглядел празднично, но не вычурно. Особенности: острый воротник, пуговицы на всю длину и приталенный крой.

Материалы: чаще всего из плотного хлопка или смесовых тканей.

Цвета: белый, пастельные оттенки, иногда с ярким рисунком.

Мужская мода СССР на Новый год: строгая классика с акцентами

Как обычно на праздники одевались мужчины во времена Советского Союза. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин / Фотохроника

Мужчины, хотя и уделяли внешнему виду меньше внимания, тоже старались выглядеть стильно. Костюмы: тёмные брючные, в сочетании с белыми рубашками.

Галстуки или бабочки: для торжественных случаев.

Пальто и шапки: шерстяные пальто и меховые шапки-формовки были показателем статуса.