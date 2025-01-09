Диетолог назвала 4 правила детокса после новогодней майонезной комы

Вернуться в режим после новогодних праздников бывает очень не просто. Особенно сложно отказаться от жирной майонезной еды и сладостей. Восстановить рацион помогут четыре правила, заявила диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова.

Медик заявила, что самой худшей идеей после Нового года будет сесть на жёсткую диету. По словам врача, продержаться долго не получиться — обязательно последует срыв и набор лишнего веса. Лучше добавить в меню больше овощей, желательно не менее 500 г в сутки. Содержащаяся в них клетчатка запустит работу кишечника и поможет похудеть. Кроме того, Атаманова посоветовала пить обычную воду 1,5-2 литра в день и заменить красное мясо на птицу или рыбу.

«В-четвертых, стоит добавить в рацион кисломолочные продукты, ферментированные (квашеная капуста, йогурт), цельное зерно. Ваша микрофлора скажет вам спасибо», — подчеркнула диетолог в беседе с «Газетой.ru».