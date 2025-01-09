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9 января, 15:07

Отчим оказался убийцей пропавшего под Новый год мальчика под Смоленском, тело ещё ищут

В Смоленской области пьяный отчим до смерти избил пасынка и выбросил тело в реку

В Смоленской области отчим убил пасынка. Обложка © Telegram / СУ СК по Смоленской области

В Смоленской области отчим убил пасынка. Обложка © Telegram / СУ СК по Смоленской области

В Смоленской области отчим жестоко расправился с 14-летним пасынком во время бытовой ссоры, после чего попытался скрыть следы преступления и сбросил тело подростка в реку Десна. Сейчас подозреваемый отправлен в СИЗО. Об этом пишут местные СМИ. Ранее региональный СК возбудил уголовное дело по факту пропажи ребёнка по статье «Убийство».

«Вечером 26 декабря прошлого года двое братьев пришли в один из домов в с. Екимовичи Рославльского района, где ранее проживали, для сбора строительного материала, оставшегося после переезда. Через непродолжительное время младший брат пожаловался на недомогание и направился один по месту своего жительства в с. Екимовичи»,уточнили в ведомстве.

С того времени местонахождение ребёнка было неизвестно. Позже следствие выяснило, что отчим в состоянии алкогольного опьянения накинулся на мальчика и нанёс ему смертельные удары по голове и лицу. Подросток скончался на месте. Тогда злоумышленник отправился на машине к местной реке и утопил тело пасынка. Сейчас поисковики до сих пор ищут останки погибшего.

Избитый в Липецке учитель ОБЖ «получил» от отчима студентки за вольности в её адрес
Избитый в Липецке учитель ОБЖ «получил» от отчима студентки за вольности в её адрес

Ранее сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде правоохранительные органы расследуют обстоятельства уголовного дела в отношении местного жителя, который на протяжении четырёх лет совращал несовершеннолетию падчерицу. Девочка всё это время боялась рассказать матери о приставаниях мужчины. Когда женщина узнала правду, то сразу обратилась в полицию.

Татьяна Миссуми
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