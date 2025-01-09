Путин назвал мошеннической операцией обман дольщиков застройщиком в Татарстане

Обман татарстанских дольщиков со стороны застройщиков — это мошенническая операция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время сегодняшнего совещания с членами кабинета министров. По этому вопросу к главе государства обращалась журналист из Татарстана ещё на прямой линии в декабре 2024 года.

«Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков [застройщиками]. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учёта специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», — напомнил президент.

Сейчас правоохранители республики расследуют уголовное дело в отношении ООО «Таунхаусы и дома», в нём четверо обвиняемых. Действующим законодательством в Татарстане предусмотрены два механизма защиты пострадавших дольщиков: через Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от недобросовестных застройщиков и через Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства. Загвоздка в том, что деятельность ООО «Таунхаусы и дома», которое занимается строительством жилых домов, не попадает под юрисдикцию закона об участии в долевом строительстве, поэтому ни один из указанных выше механизмов не может быть применён за отсутствием правовых оснований. А действие эксроу-счетов (спецсчёта для безопасных сделок с недвижимостью — Прим. Life.ru) по закону начнётся только с 1 марта 2025 года.

С февраля 2023 года по настоящий момент от действий ООО «Таунхаусы и дома» в республике пострадали свыше 100 семей.