Путин похвалил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники

В новогодние праздники российские энергетики не допустили сбоев в работе генерирующих объектов. Все технологические нарушения, выявленные на объектах ТЭК, не оказали значительного влияния на надёжность и функционирование систем энергоснабжения. По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилёва, количество аварий оказалось в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.

«Функционирование топливно-энергетического комплекса России в период праздничных дней находилось на постоянном контроле Минэнерго. В целом, топливно-энергетический комплекс в указанный период отработал штатно», — сказал министр во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Несмотря на нарушения электроснабжения, подача электроэнергии возобновлялась в кратчайшие сроки. Например, в праздники всего произошло 84 технологических аварии, которые коснулись «порядка 50 тысяч потребителей, проживающих в пяти субъектах».

Владимир Путин же отметил оперативное устранение аварий в сфере ЖКХ и энергетики во время праздников. Глава государства поблагодарил работников коммунальных служб за быстрое устранение всех аварий.

«Хочу поблагодарить работников всех коммунальных служб, которые работали в праздничные дни над устранением аварий в оперативном порядке. Понятно, что люди в целом в стране отдыхают, а сотрудники этих подразделений, министерств, ведомств, местных органов власти работают», — сказал Путин на совещании с членами правительства.