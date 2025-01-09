Путин похвалил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники
В новогодние праздники российские энергетики не допустили сбоев в работе генерирующих объектов. Все технологические нарушения, выявленные на объектах ТЭК, не оказали значительного влияния на надёжность и функционирование систем энергоснабжения. По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилёва, количество аварий оказалось в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом.
«Функционирование топливно-энергетического комплекса России в период праздничных дней находилось на постоянном контроле Минэнерго. В целом, топливно-энергетический комплекс в указанный период отработал штатно», — сказал министр во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Несмотря на нарушения электроснабжения, подача электроэнергии возобновлялась в кратчайшие сроки. Например, в праздники всего произошло 84 технологических аварии, которые коснулись «порядка 50 тысяч потребителей, проживающих в пяти субъектах».
Владимир Путин же отметил оперативное устранение аварий в сфере ЖКХ и энергетики во время праздников. Глава государства поблагодарил работников коммунальных служб за быстрое устранение всех аварий.
«Хочу поблагодарить работников всех коммунальных служб, которые работали в праздничные дни над устранением аварий в оперативном порядке. Понятно, что люди в целом в стране отдыхают, а сотрудники этих подразделений, министерств, ведомств, местных органов власти работают», — сказал Путин на совещании с членами правительства.
Лидер России также выразил надежду, что сотрудники ЖКХ и в дальнейшем будут быстро реагировать на аварии, независимо от того, произошла ли внештатная ситуация в праздничные дни или нет.
Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию с загрязнением на Кубани. Глава государства потребовал ускорить процесс устранения проблем после крушения танкеров в Чёрном море и разлива мазута. Президент счёл недостаточной ту работу, которая происходит сегодня, и предложил создать соответствующую комиссию.
Life.ru