Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией

Глава киевского режима заявил, что на данный момент якобы делает всё возможное для того, чтобы в текущем году побыстрее завершить украинский конфликт. С таким заявлением Зеленский выступил на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе «Рамштайн».

«Я делаю всё возможное, чтобы в этом году этот конфликт завершился», — сказал бывший комик.

Зеленский также отметил, что для завершения СВО необходимы условия, которые по достоинству подойдут как Украине, так и всей Европе.