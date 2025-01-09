Зеленский захотел «достойного» завершения конфликта с Россией
Зеленский заявил, что делает всё возможное, чтобы завершить конфликт в 2025 году
Глава киевского режима заявил, что на данный момент якобы делает всё возможное для того, чтобы в текущем году побыстрее завершить украинский конфликт. С таким заявлением Зеленский выступил на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе «Рамштайн».
«Я делаю всё возможное, чтобы в этом году этот конфликт завершился», — сказал бывший комик.
Зеленский также отметил, что для завершения СВО необходимы условия, которые по достоинству подойдут как Украине, так и всей Европе.
Кстати, ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский планирует и во второй раз подать свою кандидатуру на выборы президента Украины. Правда, у главы киевского режима есть помеха — экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который всё ещё не определился с участием в выборах. У Зеленского, как ни странно, есть все шансы одержать победу. На данный момент ему доверяют 52 процента жителей Незалежной.
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