СМИ узнали о планах Зеленского идти на второй срок
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский планирует вновь баллотироваться на пост президента, сообщает со ссылкой на источник в его окружении украинское издание «Телеграф». Однако СМИ подчёркивает, что помешать переизбранию может экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который ещё не определился с участием в выборах.
«Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — заявил источник издания.
«Телеграф» также отмечает, что Зеленский в случае победы на выборах уже не сможет рассчитывать на так называемое монобольшинство в Верховной раде. В парламенте Украины придётся создавать коалицию, в которую может не попасть партия «Слуга народа».
Напомним, что полномочия Зеленского на посту президента Украины официально истекли 20 мая 2024 года. Однако новые выборы в стране не проводились из-за военного положения и масштабной мобилизаци. Тем не менее, Зеленский уже назвал условия для выдвижения на второй срок. Однако его отправили к психиатру и даже предрекли страшный конец.