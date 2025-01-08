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Регион
8 января, 14:38

СМИ узнали о планах Зеленского идти на второй срок

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский планирует вновь баллотироваться на пост президента, сообщает со ссылкой на источник в его окружении украинское издание «Телеграф». Однако СМИ подчёркивает, что помешать переизбранию может экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который ещё не определился с участием в выборах.

«Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — заявил источник издания.

«Телеграф» также отмечает, что Зеленский в случае победы на выборах уже не сможет рассчитывать на так называемое монобольшинство в Верховной раде. В парламенте Украины придётся создавать коалицию, в которую может не попасть партия «Слуга народа».

Западные СМИ обвинили Зеленского в сокрытии правдивой информации с фронта
Западные СМИ обвинили Зеленского в сокрытии правдивой информации с фронта

Напомним, что полномочия Зеленского на посту президента Украины официально истекли 20 мая 2024 года. Однако новые выборы в стране не проводились из-за военного положения и масштабной мобилизаци. Тем не менее, Зеленский уже назвал условия для выдвижения на второй срок. Однако его отправили к психиатру и даже предрекли страшный конец.

Борис Эльфанд
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