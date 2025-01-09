«Он русский»: В Сети поддержали регбиста Готовцева, которому запретили выступать с флагом РФ

Иностранные болельщики поддержали российского регбиста Кирилла Готовцева после того, как английский клуб «Глостер», за который выступает спортсмен, запретил ему выступать с российским триколором на форме.

«Кого это оскорбляет? Готовцев — русский. Делать вид, что он не играл за Россию, — бессмысленно», — написал пользователь в соцсети Х.

Его поддержали и другие онлайн-собеседники. Один, например, написал: «Матчи за сборную — это матчи за сборную, и я думал, что это всё равно достижение — представлять свою страну, какой бы она ни была. Регби — объединяющий спорт. Эта ситуация разочаровывает, потому что конфликт на Украине не имеет никакого отношения к Кириллу Готовцеву».

Другие же возмутились, что из-за одного обиженного человека у спортсмена возникли такие проблемы в карьере: «Один человек был «оскорблён», поэтому вы потакаете ему и игнорируете большинство», — выразил ещё один пользователь своё недовольство.