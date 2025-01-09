«Он русский»: В Сети поддержали регбиста Готовцева, которому запретили выступать с флагом РФ
Иностранные болельщики высказались в поддержку регбиста Кирилла Готовцева
Иностранные болельщики поддержали российского регбиста Кирилла Готовцева после того, как английский клуб «Глостер», за который выступает спортсмен, запретил ему выступать с российским триколором на форме.
«Кого это оскорбляет? Готовцев — русский. Делать вид, что он не играл за Россию, — бессмысленно», — написал пользователь в соцсети Х.
Его поддержали и другие онлайн-собеседники. Один, например, написал: «Матчи за сборную — это матчи за сборную, и я думал, что это всё равно достижение — представлять свою страну, какой бы она ни была. Регби — объединяющий спорт. Эта ситуация разочаровывает, потому что конфликт на Украине не имеет никакого отношения к Кириллу Готовцеву».
Другие же возмутились, что из-за одного обиженного человека у спортсмена возникли такие проблемы в карьере: «Один человек был «оскорблён», поэтому вы потакаете ему и игнорируете большинство», — выразил ещё один пользователь своё недовольство.
Ранее стало известно, что английский клуб «Глостер» запретил Кириллу Готовцеву выступать в форме с флагом России после нападок со стороны болельщиков по всему миру. Несмотря на то, что спортсмен является одним из лучших в команде, мнение недовольных поклонников регби оказалось для руководства команды важнее.
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