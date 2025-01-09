Вырубка деревьев в Петербурге влетит в копеечку, точнее, всего в 90 копеечек

В Петербурге более 4 тысяч деревьев в парке «Заросли» на Васильевском острове вырубят за 90 копеек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на контракт «Дирекции транспортного строительства» на сайте автоматизированной информационной системы государственного заказа Петербурга.

По данным издания, власти заключили контракт на вырубку 76,4 тонны деревьев в неофициальном парке «Заросли». Активисты считают, что речь идёт о более чем 4 тысяч растений. При этом цена контракта составила 90 копеек. Проводить работы будет АО «Производственное объединение «Возрождение», они необходимы в рамках подготовки к строительству набережной Макарова. Срок исполнения — до 15 сентября 2025 года.

Предполагается, что новая набережная будет открыта к 2026 году, она протянется от 2-й линии Васильевского острова через реку Смоленку до моста Бетанкура через остров Серный.