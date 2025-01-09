Одни били баклуши, другие работали: Стало известно, как россияне провели новогодние праздники

Стало известно, как россияне провели длительные новогодние каникулы. В ходе опроса, результаты которого оказались в распоряжении РИА «ФедералПресс», выяснилось, что 27% респондентов никуда не ездили — валялись на диване и смотрели телевизор.

Примерно четверть респондентов (25%) наслаждались бездельем, чуть меньше 20% продолжали работать, несмотря на праздничные дни.

Ещё 15% россиян признались, что были заняты домашними хлопотами и детьми. 8% успели насладиться в новогодние выходные путешествиями. А 5% потратили это время на встречу с друзьями.