Одни били баклуши, другие работали: Стало известно, как россияне провели новогодние праздники
Почти треть россиян заявили, что провели праздники дома перед телевизором
Стало известно, как россияне провели длительные новогодние каникулы. В ходе опроса, результаты которого оказались в распоряжении РИА «ФедералПресс», выяснилось, что 27% респондентов никуда не ездили — валялись на диване и смотрели телевизор.
Примерно четверть респондентов (25%) наслаждались бездельем, чуть меньше 20% продолжали работать, несмотря на праздничные дни.
Ещё 15% россиян признались, что были заняты домашними хлопотами и детьми. 8% успели насладиться в новогодние выходные путешествиями. А 5% потратили это время на встречу с друзьями.
Ранее россияне назвали самые популярные новогодние приметы. 60% верят, что новый год пройдёт так, как был встречен. 38% надеются на исполнение желаний, загаданных под бой курантов. Некоторые уверены, что на успех в 2025-м повлияет то, что они были в новой одежде, а также приготовили блюдо, которое нравится символу года.