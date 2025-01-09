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Регион
9 января, 17:51

Одни били баклуши, другие работали: Стало известно, как россияне провели новогодние праздники

Почти треть россиян заявили, что провели праздники дома перед телевизором

Стало известно, как россияне провели длительные новогодние каникулы. В ходе опроса, результаты которого оказались в распоряжении РИА «ФедералПресс», выяснилось, что 27% респондентов никуда не ездили — валялись на диване и смотрели телевизор.

Примерно четверть респондентов (25%) наслаждались бездельем, чуть меньше 20% продолжали работать, несмотря на праздничные дни.

Советские комедии и мультики Disney: Life.ru узнал, что будут смотреть россияне на новогодних каникулах
Советские комедии и мультики Disney: Life.ru узнал, что будут смотреть россияне на новогодних каникулах

Ещё 15% россиян признались, что были заняты домашними хлопотами и детьми. 8% успели насладиться в новогодние выходные путешествиями. А 5% потратили это время на встречу с друзьями.

Ранее россияне назвали самые популярные новогодние приметы. 60% верят, что новый год пройдёт так, как был встречен. 38% надеются на исполнение желаний, загаданных под бой курантов. Некоторые уверены, что на успех в 2025-м повлияет то, что они были в новой одежде, а также приготовили блюдо, которое нравится символу года.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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