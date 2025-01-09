Британка чуть не умерла на МРТ из-за забытой внутри себя анальной пробки

Жительница Великобритании оказалась на грани жизни и смерти во время прохождения МРТ. Причиной тому стала анальная пробка, которую дама просто забыла вытащить после бурных игрищ.

Отчёт об этой истории был опубликован на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) ещё в апреле 2023 года, но широкое освещение в СМИ она получила только сейчас.

«Она пошла на МРТ. Когда процедура закончилась, и лаборант начал вытаскивать стол, она начала кричать. Женщина заявила, что её тошнит, ей больно и что она вот-вот потеряет сознание», — говорилось в сообщении FDA.

Дело в том, что когда британка оказалась внутри аппарата МРТ, секс-игрушка проскочила до середины брюшной полости, из-за чего пришлось проводить срочную операцию. Через несколько дней, когда забывчивая дама пришла в себя и восстановилась, она призналась, что забыла про аксессуар.

К тому же леди с изощрёнными вкусами была уверена, что её девайс не таит в себе никакой опасности, ведь сделан он из силикона. Правда, о том, что внутри пробки было металлическое ядро, британка не знала. Как раз на него аппарат и среагировал, притянув к стенке живота игрушку для секс-утех.