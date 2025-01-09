Суд Швейцарии продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до мая 2025 года

Окончательный мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2» в исключительном порядке продлили до 9 мая 2025 года. Такое решение принял суд кантона Цуг в Швейцарии, обязав компанию в течение 60 дней с момента получения вердикта выплатить долги перед всеми мелкими кредиторами.

«Решением кантонального суда Цуга EN 2022 2 от 9 января 2025 года окончательный мораторий на выплату долгов компании Nord Stream 2 AG был в порядке исключения продлён до 9 мая 2025 года. Компания Nord Stream 2 AG обязана выплатить полную сумму всем мелким кредиторам в течение 60 дней с момента получения этого решения и направить соответствующие квитанции об оплате в кантональный суд Цуга», — говорится в решении суда.

В случае, если оператор второго «Севпотока» не уложится в установленный судом срок, то его признают банкротом, и он будет лишён льготного периода, который обычно устанавливается при проведении процедуры банкротства.