«Привыкли разжигать»: Украинская журналистка нашла причину проблем США в тушении пожаров
Журналистка Панченко: В США привыкли создавать проблемы, а не решать их
Украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему в США возникли проблемы с тушением лесных пожаров. По её словам, в Штатах привыкли разжигать и создавать проблемы, а не решать их. Именно поэтому сейчас американское правительство не может справиться с господствующей стихией.
«Белый дом привык разжигать пожары, а не тушить их», — заявила она в соцсети Х.
Напомним, что пожар на западе Лос-Анджелеса начался 7 января. Позднее стихия разгулялась из-за ветра. Это привело к объявлению обязательной эвакуации для жителей района Пасифик-Палисейдс. Сейчас в Калифорнии появился новый очаг возгорания, который угрожает Hollywood Bowl и Аллее славы.
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