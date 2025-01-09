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Регион
9 января, 18:11

«Привыкли разжигать»: Украинская журналистка нашла причину проблем США в тушении пожаров

Журналистка Панченко: В США привыкли создавать проблемы, а не решать их

Украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему в США возникли проблемы с тушением лесных пожаров. По её словам, в Штатах привыкли разжигать и создавать проблемы, а не решать их. Именно поэтому сейчас американское правительство не может справиться с господствующей стихией.

«Белый дом привык разжигать пожары, а не тушить их», — заявила она в соцсети Х.

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Напомним, что пожар на западе Лос-Анджелеса начался 7 января. Позднее стихия разгулялась из-за ветра. Это привело к объявлению обязательной эвакуации для жителей района Пасифик-Палисейдс. Сейчас в Калифорнии появился новый очаг возгорания, который угрожает Hollywood Bowl и Аллее славы.

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Обложка © Midjourney / Life.ru

Ольга Сливченко
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