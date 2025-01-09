«Привыкли разжигать»: Украинская журналистка нашла причину проблем США в тушении пожаров

Украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему в США возникли проблемы с тушением лесных пожаров. По её словам, в Штатах привыкли разжигать и создавать проблемы, а не решать их. Именно поэтому сейчас американское правительство не может справиться с господствующей стихией.