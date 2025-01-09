Суд спустя 8 лет наказал русскую модель за слова об изнасиловании игроком «Милана»

В материале говорится, что Кремлёва признала свою вину и пошла на мировое соглашение. Ей назначили наказание в виде шести месяцев тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком. Помимо этого ей потребуется платить по 10 евро штрафа ежемесячно в ближайшие полгода.

Напомним, что скандал разразился в 2017 году, когда Кремлёва обвинила Тео Эрнандеса в том, что он якобы склонил её к сексу с применением физической силы. Проверка записей с камер не подтвердила её слова и с футболиста сняли обвинения, но девушка подала апелляцию и вдобавок ко всему сказанному ранее заявила, будто бы спортсмен накачал её наркотиками. Ничего кроме факта соития, которое, как объяснил футболист, произошло по обоюдному согласию, ей доказать не удалось. Ситуация изменилась в 2020 году, после того как суд отказал Кремлёвой в апелляции и ей самой были предъявлены обвинения в клевете.