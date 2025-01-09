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Регион
9 января, 18:40
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Жители Воронежа сообщают о взрывах над городом

В Воронеже произошла череда взрывов. Предполагается, что сработала система противовоздушной обороны.

Согласно данным SHOT, около 5 минут назад над городом раздались 3-4 взрыва. Местные жители отмечают яркие вспышки в небе. В настоящее время нет официальной информации о повреждениях и пострадавших.

Ранее губернатор Гусев предупреждал о возможных атаках беспилотников на территории региона.

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Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по Саратовской области с использованием беспилотников «Бобёр», способных преодолевать расстояние до 1000 км. По имеющимся данным, каждый из таких дронов был оснащён примерно 10 килограммами взрывчатки. В результате операции было уничтожено 11 БПЛА.

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flickr / James Blackmore

Николь Вербер
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