Жители Воронежа сообщают о взрывах над городом
В Воронеже произошла череда взрывов. Предполагается, что сработала система противовоздушной обороны.
Согласно данным SHOT, около 5 минут назад над городом раздались 3-4 взрыва. Местные жители отмечают яркие вспышки в небе. В настоящее время нет официальной информации о повреждениях и пострадавших.
Ранее губернатор Гусев предупреждал о возможных атаках беспилотников на территории региона.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по Саратовской области с использованием беспилотников «Бобёр», способных преодолевать расстояние до 1000 км. По имеющимся данным, каждый из таких дронов был оснащён примерно 10 килограммами взрывчатки. В результате операции было уничтожено 11 БПЛА.
flickr / James Blackmore