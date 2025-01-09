Жители Воронежа сообщают о взрывах над городом

Согласно данным SHOT, около 5 минут назад над городом раздались 3-4 взрыва. Местные жители отмечают яркие вспышки в небе. В настоящее время нет официальной информации о повреждениях и пострадавших.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по Саратовской области с использованием беспилотников «Бобёр», способных преодолевать расстояние до 1000 км. По имеющимся данным, каждый из таких дронов был оснащён примерно 10 килограммами взрывчатки. В результате операции было уничтожено 11 БПЛА.