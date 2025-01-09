Meta* разрешила пользователям называть ЛГБТ**-представителей психически больными

Руководство Meta* дало пользователям своих социальных платформ возможность оставлять негативные комментарии, направленные против представителей ЛГБТ**-движения. Теперь пользователям разрешено высказываться о психических расстройствах, основываясь на сексуальной ориентации или гендерной идентичности людей, сообщает NBC News.

По данным издания, данные изменения являются частью новой политики компании касательно модерации контента. В этой политике введён запрет на оскорбления, касающиеся интеллектуальных способностей и психических заболеваний. Тем не менее, существует исключение, позволяющее называть представителей ЛГБТ** «психически нездоровыми».

«Мы допускаем заявления о психических заболеваниях или отклонениях, связанных с полом или сексуальной ориентацией, учитывая политические и религиозные дискуссии о трансгендерности и гомосексуальности», — говорится в новых правилах.

Кроме того, компания решила отменить запрет на комментарии, содержащие оскорбления по поводу расы, этнической принадлежности, национальности, инвалидности и религиозных убеждений. Ранее такие негативные высказывания, включая те, что касаются ЛГБТ**, находились под строгим запретом.

Кстати, ранее основатель Telegram Павел Дуров ранее откликнулся на слова Цукерберга о возвращении свободы слова в Instagram***, насмехаясь над ним. Он усомнился в том, что подобные заявления могут служить надёжным индикатором реальных изменений. Бизнесмен считает, что настоящая проверка новых принципов этих платформ произойдёт только в условиях следующего политического кризиса.