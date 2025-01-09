Украина довела госдолг за 2024 год до 92% от ВВП

На конец 2024 года государственный долг Украины составил семь триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиарда долларов. Этот показатель равен 92% от валового внутреннего продукта (ВВП), что свидетельствует о растущем финансовом бремени страны, пишет украинская версия журнала Forbes.

Одним из главных факторов финансовых трудностей стала неудачная динамика сбора налогов. Так, план на добавленную стоимость (НДС) выполнен только на 92%, что означает недобор в размере 61 миллиард гривен. Схожие результаты наблюдаются по большинству других ключевых налоговых поступлений

Особое внимание привлекла ситуация с рентными платежами, поступающими от добычи природных ресурсов. В этой категории выявлен самый большой дефицит — недоимка составила 12%, что эквивалентно шести миллиардам гривен.