Украина довела госдолг за 2024 год до 92% от ВВП
Forbes: По итогам 2024 года госдолг Украины достиг 92% ВВП или $165,1 млрд
На конец 2024 года государственный долг Украины составил семь триллионов гривен, что эквивалентно 165,1 миллиарда долларов. Этот показатель равен 92% от валового внутреннего продукта (ВВП), что свидетельствует о растущем финансовом бремени страны, пишет украинская версия журнала Forbes.
Одним из главных факторов финансовых трудностей стала неудачная динамика сбора налогов. Так, план на добавленную стоимость (НДС) выполнен только на 92%, что означает недобор в размере 61 миллиард гривен. Схожие результаты наблюдаются по большинству других ключевых налоговых поступлений
Особое внимание привлекла ситуация с рентными платежами, поступающими от добычи природных ресурсов. В этой категории выявлен самый большой дефицит — недоимка составила 12%, что эквивалентно шести миллиардам гривен.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Незалежная без внешней поддержки нежизнеспособна. По его словам, Украина потеряла несколько промышленных регионов и около восьми миллионов человек, которые переехали в Европу.
Wikipedia / DiscoverWithDima