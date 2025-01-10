Принц Уильям трогательно поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием

Наследник британского престола Уильям опубликовал новую фотографию супруги Кейт Миддлтон, выразив ей свою любовь. Напомним, 9 января принцессе Уэльской исполнилось 43 года.

На этом чёрно-белом фото Кейт стоит у стены, на ней белая блузка, пиджак и джинсы, образ дополняет клетчатый шарф. Указано, что фотографию сделал Мэтт Портеус в Виндзоре летом прошлого года. Снимок идёт с поздравлением, написанным от имени принца Уильяма.

«Поздравляю самую удивительную жену и маму. Твоя сила в прошедшем году потрясающая. Джордж, Шарлотта, Луи и я гордимся тобой! С днем рождения, Кэтрин! Мы любим тебя!» — написал Уильям.