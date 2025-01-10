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10 января, 01:57

Принц Уильям трогательно поздравил Кейт Миддлтон с 43-летием

Кейт Миддлтон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской в России) / princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской в России) / princeandprincessofwales

Наследник британского престола Уильям опубликовал новую фотографию супруги Кейт Миддлтон, выразив ей свою любовь. Напомним, 9 января принцессе Уэльской исполнилось 43 года.

На этом чёрно-белом фото Кейт стоит у стены, на ней белая блузка, пиджак и джинсы, образ дополняет клетчатый шарф. Указано, что фотографию сделал Мэтт Портеус в Виндзоре летом прошлого года. Снимок идёт с поздравлением, написанным от имени принца Уильяма.

Принц Уильям назвал этот год ужасным из-за болезни Кейт Миддлтон и Карла III
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«Поздравляю самую удивительную жену и маму. Твоя сила в прошедшем году потрясающая. Джордж, Шарлотта, Луи и я гордимся тобой! С днем рождения, Кэтрин! Мы любим тебя!» — написал Уильям.

Перед новым годом Уильям поделился забавной историей о самом неудачном рождественском подарке для Кейт. Этим подарком оказался бинокль.

Лия Мурадьян
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