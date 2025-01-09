Раненый российский военный возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Хромающий российский военнослужащий возложил букет цветов к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Об этом пишет SHOT.

Молодой человек с костылями подошёл к мемориалу и возложил цветы к его подножию. Когда именно было снято видео, не уточняется.

Раненый российский военный возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Видео © Telegram / SHOT