Раненый российский военный возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля
Хромающий российский военнослужащий возложил букет цветов к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Об этом пишет SHOT.
Молодой человек с костылями подошёл к мемориалу и возложил цветы к его подножию. Когда именно было снято видео, не уточняется.
Раненый российский военный возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Видео © Telegram / SHOT
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов похвалил героев битвы за Курахово после разгрома 15-тысячного гарнизона ВСУ. Он направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А. В. Захарченко.
Telegram / SHOT