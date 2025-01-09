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Регион
9 января, 20:39

Раненый российский военный возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Хромающий российский военнослужащий возложил букет цветов к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля. Об этом пишет SHOT.

Молодой человек с костылями подошёл к мемориалу и возложил цветы к его подножию. Когда именно было снято видео, не уточняется.

Раненый российский военный возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Видео © Telegram / SHOT

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Ранее министр обороны России Андрей Белоусов похвалил героев битвы за Курахово после разгрома 15-тысячного гарнизона ВСУ. Он направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А. В. Захарченко.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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