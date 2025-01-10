Туристы в Польше построили маршрут в ChatGPT и застряли на горном перевале
В Польше путешественники последовали маршруту, предложенному ChatGPT, и оказались в безвыходном положении. Об этом написало польское издание Tatrzanski.
Перед поездкой в Татры туристы обратились за советом к нейросети, которая составила им самый короткий путь: из долины Пяти польских прудов к горному приюту Хала-Гонсеникова. Как утверждают эксперты, зимой этот маршрут чрезвычайно рискованный.
Из-за этого туристы оказались на сложном перевале Кшижне и не смогли справиться сами. Они вызвали спасателей, которые доставили их в безопасное место.
Недавно попытка сделать селфи на перевале Камчик в узбекских горах привела к трагедии. Двое мужчин погибли, провалившись под снег. По предварительным данным, группа шла по склону, предназначенному для спецтехники.
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