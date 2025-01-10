Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 23:51

Туристы в Польше построили маршрут в ChatGPT и застряли на горном перевале

В Польше путешественники последовали маршруту, предложенному ChatGPT, и оказались в безвыходном положении. Об этом написало польское издание Tatrzanski.

Перед поездкой в Татры туристы обратились за советом к нейросети, которая составила им самый короткий путь: из долины Пяти польских прудов к горному приюту Хала-Гонсеникова. Как утверждают эксперты, зимой этот маршрут чрезвычайно рискованный.

Из-за этого туристы оказались на сложном перевале Кшижне и не смогли справиться сами. Они вызвали спасателей, которые доставили их в безопасное место.

«Крёстный отец» ИИ спрогнозировал, когда нейросети могут стереть человечество с лица Земли
«Крёстный отец» ИИ спрогнозировал, когда нейросети могут стереть человечество с лица Земли

Недавно попытка сделать селфи на перевале Камчик в узбекских горах привела к трагедии. Двое мужчин погибли, провалившись под снег. По предварительным данным, группа шла по склону, предназначенному для спецтехники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / emerald_media

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Искусственный интеллект
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar