Туристы в Польше построили маршрут в ChatGPT и застряли на горном перевале

В Польше путешественники последовали маршруту, предложенному ChatGPT, и оказались в безвыходном положении. Об этом написало польское издание Tatrzanski.

Перед поездкой в Татры туристы обратились за советом к нейросети, которая составила им самый короткий путь: из долины Пяти польских прудов к горному приюту Хала-Гонсеникова. Как утверждают эксперты, зимой этот маршрут чрезвычайно рискованный.

Из-за этого туристы оказались на сложном перевале Кшижне и не смогли справиться сами. Они вызвали спасателей, которые доставили их в безопасное место.