Американский военный разведчик собрал информацию вдоль границы Финляндии и России

Американский самолёт-разведчик провёл патруль в небе над Финляндией, находясь вблизи российской границы. Об этом сообщает финский канал Yle.

Летательный аппарат Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий американским ВВС, выполнял полёт вечером 9 января. Он курсировал в воздушном пространстве Финляндии между городами Коувола и Йоэнсуу в течение нескольких часов. Эти населённые пункты близки к российской границе.

Согласно источнику, самолёт стартовал с британской авиабазы Уоддингтон, пересёк воздушные пространства Дании и Швеции, достиг Финского залива, а затем вошёл в финское воздушное пространство. Летал он на высоте примерно десяти километров.

Как отмечают авторы, Boeing RC-135W Rivet Joint специализируется на радиолокационной разведке. Он определяет и отслеживает радиолокационные сигналы и системы связи, анализирует передаваемые данные. Основная задача таких самолётов — собирать сведения о военной активности других государств.