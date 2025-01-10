Американский военный разведчик собрал информацию вдоль границы Финляндии и России
Yle: Самолёт-разведчик США пролетел вдоль северной границы России
Американский самолёт-разведчик провёл патруль в небе над Финляндией, находясь вблизи российской границы. Об этом сообщает финский канал Yle.
Летательный аппарат Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащий американским ВВС, выполнял полёт вечером 9 января. Он курсировал в воздушном пространстве Финляндии между городами Коувола и Йоэнсуу в течение нескольких часов. Эти населённые пункты близки к российской границе.
Согласно источнику, самолёт стартовал с британской авиабазы Уоддингтон, пересёк воздушные пространства Дании и Швеции, достиг Финского залива, а затем вошёл в финское воздушное пространство. Летал он на высоте примерно десяти километров.
Как отмечают авторы, Boeing RC-135W Rivet Joint специализируется на радиолокационной разведке. Он определяет и отслеживает радиолокационные сигналы и системы связи, анализирует передаваемые данные. Основная задача таких самолётов — собирать сведения о военной активности других государств.
Напомним, что в конце декабря американский беспилотный разведчик RQ-4 Global Hawk приближался к российским рубежам вблизи Калининградской области. Перед этим беспилотник пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией и Литвой.
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