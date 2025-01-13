Герой мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь и ударился в дальнобойщики
SHOT: Владимир из мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь
Владимир, чей ответ превратился в мем. Обложка © Первый канал / Давай поженимся!
Герой мема «плохо-плохо, неважно» Владимир, завирусившийся после одного из выпусков передачи «Давай поженимся», навсегда отказался от попыток найти свою любовь и создать семью. Как мужчина рассказал SHOT, он решил посвятить себя уделу дальнобойщика и путешествиям, а не поискам второй половинки.
Родом мужчина из Алтайского края, но уже более 14 лет работает в Москве дальнобойщиком. В свободное время он собирает седельный тягач SCANIA R420 5 и планирует использовать его для заработка. В дальнейшем герой намерен приобрести учебно-тренажёрный комплекс для подготовки локомотивных бригад, стоимость которого составляет около шести миллионов рублей.
Кроме того, Владимир мечтает встретиться с президентом и попробовать себя в роли телеведущего. Он уверен, что его знания о транспорте, железных дорогах, астрономии и путешествиях могут стать основой для познавательной программы.
Попыток найти вторую половинку не оставляет сын Михаила Круга Александр Круг. Ранее он пришёл на программу «Давай поженимся!», чтобы найти себе настоящую и добрую невесту. При этом шоу мужчина посетил не один, а с матерью Ириной. Он признался, что хочет не просто спутницу жизни, а «пай-девочку с красивыми ногами».