Герой мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь и ударился в дальнобойщики

Герой мема «плохо-плохо, неважно» Владимир, завирусившийся после одного из выпусков передачи «Давай поженимся», навсегда отказался от попыток найти свою любовь и создать семью. Как мужчина рассказал SHOT, он решил посвятить себя уделу дальнобойщика и путешествиям, а не поискам второй половинки.

Родом мужчина из Алтайского края, но уже более 14 лет работает в Москве дальнобойщиком. В свободное время он собирает седельный тягач SCANIA R420 5 и планирует использовать его для заработка. В дальнейшем герой намерен приобрести учебно-тренажёрный комплекс для подготовки локомотивных бригад, стоимость которого составляет около шести миллионов рублей.







Кроме того, Владимир мечтает встретиться с президентом и попробовать себя в роли телеведущего. Он уверен, что его знания о транспорте, железных дорогах, астрономии и путешествиях могут стать основой для познавательной программы.