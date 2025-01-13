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Регион
13 января, 06:16

Герой мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь и ударился в дальнобойщики

SHOT: Владимир из мема «плохо-плохо, неважно» оставил попытки найти любовь

Владимир, чей ответ превратился в мем. Обложка © Первый канал / Давай поженимся!

Владимир, чей ответ превратился в мем. Обложка © Первый канал / Давай поженимся!

Герой мема «плохо-плохо, неважно» Владимир, завирусившийся после одного из выпусков передачи «Давай поженимся», навсегда отказался от попыток найти свою любовь и создать семью. Как мужчина рассказал SHOT, он решил посвятить себя уделу дальнобойщика и путешествиям, а не поискам второй половинки.

Родом мужчина из Алтайского края, но уже более 14 лет работает в Москве дальнобойщиком. В свободное время он собирает седельный тягач SCANIA R420 5 и планирует использовать его для заработка. В дальнейшем герой намерен приобрести учебно-тренажёрный комплекс для подготовки локомотивных бригад, стоимость которого составляет около шести миллионов рублей.

  • Тягач Владимира. Фото © SHOT
    Тягач Владимира. Фото © SHOT
  • Тягач Владимира. Фото © SHOT
    Тягач Владимира. Фото © SHOT
  • Тягач Владимира. Фото © SHOT
    Тягач Владимира. Фото © SHOT

Тягач Владимира. Фото © SHOT

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Кроме того, Владимир мечтает встретиться с президентом и попробовать себя в роли телеведущего. Он уверен, что его знания о транспорте, железных дорогах, астрономии и путешествиях могут стать основой для познавательной программы.

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Попыток найти вторую половинку не оставляет сын Михаила Круга Александр Круг. Ранее он пришёл на программу «Давай поженимся!», чтобы найти себе настоящую и добрую невесту. При этом шоу мужчина посетил не один, а с матерью Ириной. Он признался, что хочет не просто спутницу жизни, а «пай-девочку с красивыми ногами».

Тимур Хингеев
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