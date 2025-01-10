В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О работе ПВО со ссылкой на главу городской военной администрации Тимура Ткаченко сообщило издание «Общественное».

Подробности неизвестны. На данный момент тревога в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях отменена.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.