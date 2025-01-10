Специальная военная операция (СВО)
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Регион
10 января, 00:44

В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О работе ПВО со ссылкой на главу городской военной администрации Тимура Ткаченко сообщило издание «Общественное».

Подробности неизвестны. На данный момент тревога в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях отменена.

Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации.

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Midjourney / Life.ru

Артур Лапсаков
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