В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О работе ПВО со ссылкой на главу городской военной администрации Тимура Ткаченко сообщило издание «Общественное».
Подробности неизвестны. На данный момент тревога в Киеве, а также в Киевской и Черниговской областях отменена.
Предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области. В ходе выполнения боевых задач экипажи отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации.
Midjourney / Life.ru