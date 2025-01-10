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Регион
10 января, 03:28

Премьер Италии дала обещание Зеленскому о дальнейшем содействии в переговорах

Мелони пообещала усилить позиции Украины в процессе мирного урегулирования

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Обложка © governo.it

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Обложка © governo.it

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела встречу с Владимиром Зеленским в Риме, заверив главу киевского режима в неизменности курса страны на оказание помощи Киеву. Об этом сообщили в официальной резиденции премьера — Палаццо Киджи.

В заявлении, распространённом канцелярией Мелони, уточняется, что Италия намерена не только поддерживать украинскую оборону, но и содействовать созданию условий для справедливого и долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и устойчивость для всех народов региона.

Переговоры продолжались около часа. Зеленский прибыл в Италию с неанонсированным визитом. 10 января он проведёт встречу с президентом страны Серджо Маттареллой.

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А ранее Джорджа Мелони встретилась с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. Сторонники премьера рассчитывают, что встреча с американским политиком позволит ей стать главной среди союзников республиканца в Евросоюзе.

Тимур Хингеев
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