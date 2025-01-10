Премьер Италии дала обещание Зеленскому о дальнейшем содействии в переговорах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела встречу с Владимиром Зеленским в Риме, заверив главу киевского режима в неизменности курса страны на оказание помощи Киеву. Об этом сообщили в официальной резиденции премьера — Палаццо Киджи.

В заявлении, распространённом канцелярией Мелони, уточняется, что Италия намерена не только поддерживать украинскую оборону, но и содействовать созданию условий для справедливого и долгосрочного мира, который обеспечит безопасность и устойчивость для всех народов региона.

Переговоры продолжались около часа. Зеленский прибыл в Италию с неанонсированным визитом. 10 января он проведёт встречу с президентом страны Серджо Маттареллой.