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10 января, 04:11

Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Сидни Кросби (в центре). Обложка © X / NHL

Сидни Кросби (в центре). Обложка © X / NHL

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

В игре регулярного сезона против «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) Кросби забросил шайбу и отдал две голевые передачи, доведя общее количество очков до 1643 (604+1039). Это позволило канадцу обойти соотечественника Джо Сакика (1641). Следующим, восьмым, в списке располагается легенда «Питтсбурга» Марио Лемье (1723).

Малкин установил рекорд НХЛ по голевым передачам и повторил достижение Овечкина
Малкин установил рекорд НХЛ по голевым передачам и повторил достижение Овечкина

В октябре прошлого года ещё одна легенда «Пингвинз» Евгений Малкин стал вторым россиянином с 500 голами в НХЛ. В числе действующих игроков с подобным достижением также числятся Сидни Кросби, Александр Овечкин и Стивен Стэмкос.

Артур Лапсаков
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