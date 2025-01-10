Кросби вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

В игре регулярного сезона против «Эдмонтон Ойлерз» (5:3) Кросби забросил шайбу и отдал две голевые передачи, доведя общее количество очков до 1643 (604+1039). Это позволило канадцу обойти соотечественника Джо Сакика (1641). Следующим, восьмым, в списке располагается легенда «Питтсбурга» Марио Лемье (1723).