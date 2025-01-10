Минтранс отложил введение запрета на смартфоны и планшеты за рулём

В Минтрансе РФ сообщили, что изменения в правилах дорожного движения, которые должны ограничить использование устройств, отвлекающих водителей, таких как планшеты и смартфоны, не вступят в действие с марта 2025 года.

«С 1 марта 2025 года изменения по этому вопросу не вступят в силу», — цитирует министерство ТАСС.

На данный момент за использование телефона за рулём без гарнитуры, позволяющей вести разговоры без помощи рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.