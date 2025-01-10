Минтранс отложил введение запрета на смартфоны и планшеты за рулём
Минтранс: Запрет на смартфоны и планшеты за рулём не вступит в силу с марта
В Минтрансе РФ сообщили, что изменения в правилах дорожного движения, которые должны ограничить использование устройств, отвлекающих водителей, таких как планшеты и смартфоны, не вступят в действие с марта 2025 года.
«С 1 марта 2025 года изменения по этому вопросу не вступят в силу», — цитирует министерство ТАСС.
На данный момент за использование телефона за рулём без гарнитуры, позволяющей вести разговоры без помощи рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.
Стоит отметить, что большинство изменений в ПДД, ожидаемых в 2025 году, касаются средств индивидуальной мобильности. Однако есть и правила, запрещающие водителям использование гаджетов, курение и даже прием пищи.