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Регион
10 января, 04:22

Минтранс отложил введение запрета на смартфоны и планшеты за рулём

Минтранс: Запрет на смартфоны и планшеты за рулём не вступит в силу с марта

В Минтрансе РФ сообщили, что изменения в правилах дорожного движения, которые должны ограничить использование устройств, отвлекающих водителей, таких как планшеты и смартфоны, не вступят в действие с марта 2025 года.

«С 1 марта 2025 года изменения по этому вопросу не вступят в силу»,цитирует министерство ТАСС.

На данный момент за использование телефона за рулём без гарнитуры, позволяющей вести разговоры без помощи рук, предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

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Стоит отметить, что большинство изменений в ПДД, ожидаемых в 2025 году, касаются средств индивидуальной мобильности. Однако есть и правила, запрещающие водителям использование гаджетов, курение и даже прием пищи.

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Freepik

Лия Мурадьян
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