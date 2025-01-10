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10 января, 04:50

Просрочка по кредитным картам в России почти достигла полумиллиарда рублей

«Скоринг бюро»: Задолженность по кредитным картам в России выросла на 2,3%

В ноябре 2024 года объём просроченной задолженности по кредитным картам в России увеличился на 2,3% и достиг рекордного уровня в 491 миллиард рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».

Количество карт с просрочкой более 90 дней также продолжает расти. На конец ноября таких кредиток в стране насчитывается 7,65 миллиона, что на 150 тысяч больше, чем в октябре 2024 года.

Общий объём задолженности по всем кредитным картам россиян в ноябре составил 4,4 триллиона рублей. В месяц ранее этот показатель был на уровне 4,3 триллиона рублей, а общее количество увеличилось с 95,6 до 96 миллионов.

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Ранее экономист раскрыл причину сокращения лимитов по кредитным картам. По словам специалиста, сегодня банкам выгодно выдавать гражданам кредиты по высоким ставкам, однако для заёмщиков возрастают риски не рассчитать свои возможности и попасть в долговую яму.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DJawings

Тимур Хингеев
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