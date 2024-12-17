Требование Центробанка: Экономист раскрыл причину сокращения лимитов по кредиткам

Российские банки начали сокращать лимиты по кредитным картам по требованию ЦБ РФ, заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, сегодня банкам выгодно выдавать гражданам кредиты по высоким ставкам, однако для заёмщиков возрастают риски не рассчитать свои возможности и попасть в долговую яму.

Эксперт подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что Центробанк в рамках борьбы с инфляцией ужесточил требования в отношении тех граждан, чья долговая нагрузка превышает определённый уровень. Именно для таких заёмщиков банки вынуждены вводить лимиты.

«Конечно, может быть, банки и не хотели бы это делать, но, коли уж мы боремся с инфляцией, то ограничение потребительского спроса в этой части, оно обоснованно», — отметил экономист.