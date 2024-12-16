Банки стали сокращать клиентам лимиты по кредиткам
«Известия»: Российские банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Российские банки начали сокращать клиентам лимиты для кредитных карт. По информации газеты «Известия», данная ситуация наблюдается в нескольких финансовых учреждениях.
Ситуация стала заметной в ноябре-декабре этого года. В одном из банков снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20. Также есть сведения об обнулении лимита карты клиента без соответствующего уведомления, однако позднее данный вопрос был решён.
Одной из причин, по которой могут уменьшить лимиты, может быть высокая долговая нагрузка клиентов или просрочки по платежам. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что банкам затрата иметь таких клиентов.
«Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% заёмщиков, которые направляют на свои кредиты более 50% дохода. При этом при оценке долговой нагрузки учитывается вся сумма лимита по кредитной карте — даже если фактический долг не подходит к его верхней границе», — объяснил эксперт.
По этой причине банкам легче сократить размер средств, который клиенты смогут получить, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за МПЛ.
Тем временем также стало известно, что на первом заседании Центробанка в 2025-ом году, которое состоится 14 февраля, могут ввести ставку в 25%. Ключевая процентная ставка на сегодня составляет 21% годовых. Её повысили в октябре. Значение стало рекордным для российского рынка. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре возможно ещё одно повышение ставки. В Банке России пояснили, что ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%.
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