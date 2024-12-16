Банки стали сокращать клиентам лимиты по кредиткам

Российские банки начали сокращать клиентам лимиты для кредитных карт. По информации газеты «Известия», данная ситуация наблюдается в нескольких финансовых учреждениях.

Ситуация стала заметной в ноябре-декабре этого года. В одном из банков снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20. Также есть сведения об обнулении лимита карты клиента без соответствующего уведомления, однако позднее данный вопрос был решён.

Одной из причин, по которой могут уменьшить лимиты, может быть высокая долговая нагрузка клиентов или просрочки по платежам. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что банкам затрата иметь таких клиентов.

«Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% заёмщиков, которые направляют на свои кредиты более 50% дохода. При этом при оценке долговой нагрузки учитывается вся сумма лимита по кредитной карте — даже если фактический долг не подходит к его верхней границе», — объяснил эксперт.