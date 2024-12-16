Life.ru узнал, на сколько может вырасти ставка ЦБ уже в феврале
Ставка Банка России может быть повышена до 25% на первом заседании ЦБ в 2025 году
На первом заседании Центробанка в 2025-ом году, которое состоится 14 февраля, могут ввести ставку в 25%. Об этом SHOT рассказал источник в регуляторе. По его словам, в 2024-ом вряд ли ставка уже достигнет такого значения.
Ближайшее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки состоится 20 декабря — оно станет заключительным в этом году.
Напомним, ключевая процентная ставка ЦБ РФ на сегодня составляет 21% годовых. Её повысили в октябре. Значение стало рекордным для российского рынка. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила, что в декабре возможно ещё одно повышение ставки. В Банке России пояснили, что ставка будет устанавливаться Центробанком РФ в том размере, который необходим для снижения уровня инфляции до 4%.
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