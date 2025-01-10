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Регион
10 января, 05:26

Отряд «Русь» ведёт ожесточённые бои с ВСУ в Северном микрорайоне Часова Яра

Штурмовики отряда «Русь» 88-й бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса ведут активные бои в микрорайоне Северный города Часов Яр, которые усложняются частыми атаками ВСУ с применением FPV-дронов и ветхостью разрушенных частных домов. Об этом рассказал командир взвода с позывным Миссионер.

«Обстановка сейчас там крайне сложная по причинам атак FPV-дронов. Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно, укрытие из них так себе», — сообщил РИА «Новости» Миссионер.

По его словам, нашим отрядам приходится постоянно вести наблюдение за противником с воздуха, чтобы оперативно идентифицировать своих и чужих особенно в тёмное время суток.

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Ранее ВС России начали бои с ВСУ за Суджу в Курской области. Сейчас наши военные выбивают противника на востоке и юго-востоке города.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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