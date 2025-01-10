В Красноярском крае задержаны семь участников псевдорелигиозного украинского движения «Аллатра»*, деятельность которого Генпрокуратура РФ признала нежелательной. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Семь членов украинской секты «Аллатра»* задержаны в Красноярском крае. Видео © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Подозреваемые осуществляли руководство и организовывали деятельность красноярского структурного подразделения псевдорелигиозного движения «АЛЛАТРА»*, основанного на Украине. Они создали в мессенджере закрытый чат, где размещали различную информацию о деятельности организации, привлекали в сообщество новых участников, соблюдая меры конспирации, регулярно организовывали встречи и собрания», – уточнили в управлении.

Преступная деятельность членов движения пресечена благодаря слаженной работе сотрудников УФСБ России по Красноярскому краю и следователей регионального СКР, отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им будут предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».

Как уже писал Life.ru, главой движения является гражданка Украины. Генпрокуратура РФ узнала, что участников российских ячеек секты натаскивают украинские кураторы на тему, как наладить контакты с представителями российской оппозиции для совместных акций по дискредитации властей России. Также ведомство установило факты клеветы со стороны «Аллатры» в адрес ВС РФ, которую участники движения начали распространять после начала СВО. Летом 2023 года движение было признано нежелательным.