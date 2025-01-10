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10 января, 06:03

Москвич встретил Новый год нацистским приветствием и получил по заслугам

Суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие в центре Москвы в Новый год

Мужчину оштрафовали за нацистское приветствие в центре Москвы в новогоднюю ночь. Такое решение вынес столичный суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно информации суда, 1 января в 01:40 Андрей Молев в центре города «публично демонстрировал нацистскую символику», в частности, он выполнил характерный жест и выкрикивал нацистское приветствие. После задержания мужчина свою вину признал.

Какую именно сумму штрафа он заплатил — неизвестно, но обычно наказание по ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики) предусматривает штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Севастополе работник хлебопекарни получил штраф за пропаганду ЛГБТ*. Мужчина выплатил 120 тысяч рублей за то, что не только интересовался однополыми отношениями, но и активно призывал к этому людей.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Наталья Афонина
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