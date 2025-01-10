Более 300 российских туристов застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за отмены рейса EgyptAir

Более 300 российских туристов не могут улететь из Шарм-эш-Шейха из-за отмены рейса EgyptAir в Москву 9 января. Пассажиров разместили в гостинице, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператор в курсе и следит за ситуацией, на связи с авиакомпанией. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Туристы размещены в отеле и будут отправлены при первой же возможности», — отметили в АТОР.