Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 06:11

Более 300 российских туристов застряли в Шарм-эш-Шейхе из-за отмены рейса EgyptAir

АТОР: Застрявшие в Шарм-эш-Шейхе россияне с рейса EgyptAir размещены в отеле

Более 300 российских туристов не могут улететь из Шарм-эш-Шейха из-за отмены рейса EgyptAir в Москву 9 января. Пассажиров разместили в гостинице, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператор в курсе и следит за ситуацией, на связи с авиакомпанией. В данном случае нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Туристы размещены в отеле и будут отправлены при первой же возможности», — отметили в АТОР.

А накануне вечером один из пассажиров рейса Нижнекамск — Москва во время полёта заявил о двух бомбах в самолёте. Борт приземлился в Шереметьево. Правоохранители не нашли никаких взрывных устройств

Life.ru выяснил личность пассажира, грозившего подорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва
Life.ru выяснил личность пассажира, грозившего подорвать самолёт рейса Нижнекамск — Москва
Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • Египет
  • Путешествия и туризм
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar