Миллионер Грег Карповски объявил о крахе бизнеса на $1 млрд и бесследно исчез

Основатель британской финтех-компании Stenn Technologies и миллионер Грег Карповски исчез из общественного поля после того, как сообщил своим сотрудникам о крахе бизнеса, который всего два года назад оценивался почти в один миллиард долларов, сообщает Bloomberg.

Последний телефонный разговор с 250 работниками бизнесмен провёл 4 декабря, но находясь за пределами Великобритании. Вскоре после этой беседы дочерние компании Stenn объявили о банкротстве и большинство сотрудников были уволены. На следующей неделе Карповски не принял участия в обсуждениях.

Агентство отметило, что это не первый прогоревший бизнес Карповски. Там напомнили факторинговой компании «Еврокоммерц», основанной в 2006 году, генеральным директором которой был миллионер. На начало 2008 года «Еврокоммерц» занимала лидирующие позиции на рынке, однако в том же году не смогла выполнить свои обязательства по облигациям на сумму три миллиарда рублей, что привело к заявлениям более 50 кредиторов о своих претензиях. В 2010 году компания была признана банкротом.

В профиле Карповского на LinkedIn указано, что он является основателем как Stenn, так и «Еврокоммерц».