ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по супермаркету «Молоко» в Донецке
Супермаркет «Молоко» в Донецке 10 января. Фото © ЧП Донецк
Супермаркет «Молоко» в Киевском районе Донецка попал под удар со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Кадры с места прилёта опубликовал мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Мониторинговые службы республики сообщают, что есть раненые среди гражданских. По предварительным данным, пострадавших двое.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что впоследствии падения обломков дрона ВСУ были повреждены газопровод и частный жилой дом в станице Петровской. Глава региона уточнил, что пострадавших не было.