ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по супермаркету «Молоко» в Донецке

Супермаркет «Молоко» в Киевском районе Донецка попал под удар со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Кадры с места прилёта опубликовал мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Мониторинговые службы республики сообщают, что есть раненые среди гражданских. По предварительным данным, пострадавших двое.