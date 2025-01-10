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Регион
10 января, 06:41

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по супермаркету «Молоко» в Донецке

Супермаркет «Молоко» в Донецке 10 января. Фото © ЧП Донецк

Супермаркет «Молоко» в Донецке 10 января. Фото © ЧП Донецк

Супермаркет «Молоко» в Киевском районе Донецка попал под удар со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Кадры с места прилёта опубликовал мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Мониторинговые службы республики сообщают, что есть раненые среди гражданских. По предварительным данным, пострадавших двое.

За ночь силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над Россией
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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что впоследствии падения обломков дрона ВСУ были повреждены газопровод и частный жилой дом в станице Петровской. Глава региона уточнил, что пострадавших не было.

Андрей Бражников
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