Загадочную гибель женщины расследуют на Сахалине после обнаружения её черепа

На Сахалине полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины, череп которой был обнаружен ещё в августе 2024 года. Сейчас следствие составило фотопортрет погибшей и просит всех, кто узнал её личность обратиться в МВД. Об этом сообщает СУ СК по региону.

«Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 29.08.2024 на участке местности, расположенном примерно на расстоянии 50 метров от дома № 1 и дома № 20 по ул. Калинина в г. Корсакове черепа неустановленной женщины», — говорится в тексте.

Эксперты изучили череп и установили, что он принадлежит женщине возрастом 20 — 30 лет европеоидной расы, из особенностей: асимметрия крыльев носа, возможное искривление спинки носа, нависание верхних век. Предположительно, смерть наступила в период с 1994 по 2021 годы.