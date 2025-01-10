Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 07:22

Минтранс: Запрет на использование смартфонов за рулём не вступит в силу с марта

В Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что изменения в правилах дорожного движения, которые запрещают использование устройств, отвлекающих внимание водителя, включая планшеты и смартфоны, не начнут действовать с марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменения в ПДД по этому вопросу не вступят в силу с 1 марта 2025 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее ведомство предлагало запретить использование устройств, отвлекающих внимание водителя и снижающих его концентрацию во время движения. К таким устройствам относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные системы автомобилей, которые используются для просмотра видео во время движения.

В настоящее время за использование телефона без специального технического устройства, позволяющего вести переговоры без помощи рук, предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Сигареты и шаурма под запретом: Водителей предупредили о поправках в ПДД в 2025 году
Сигареты и шаурма под запретом: Водителей предупредили о поправках в ПДД в 2025 году

Ранее в ГИБДД рассказали, кому надо получать новые права с наступлением Нового года. Для этого потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и обратиться в ГАИ для получения нового удостоверения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Никита Никонов
  • Новости
  • Минтранс РФ
  • ПДД
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar