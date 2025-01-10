Минтранс: Запрет на использование смартфонов за рулём не вступит в силу с марта

В Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что изменения в правилах дорожного движения, которые запрещают использование устройств, отвлекающих внимание водителя, включая планшеты и смартфоны, не начнут действовать с марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Изменения в ПДД по этому вопросу не вступят в силу с 1 марта 2025 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее ведомство предлагало запретить использование устройств, отвлекающих внимание водителя и снижающих его концентрацию во время движения. К таким устройствам относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные системы автомобилей, которые используются для просмотра видео во время движения.

В настоящее время за использование телефона без специального технического устройства, позволяющего вести переговоры без помощи рук, предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.